Kahvehanede çıkan tartışma sonucu öldürme davasında sanığa müebbet hapis cezası

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanede çıkan tartışma sonucu arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık Tuncay Özke, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada, 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanede çıkan tartışma sonucu arkadaşı Necat Akbal'ı öldürdüğü iddia edilen sanık Tuncay Özke, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay Özke ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık avukatı Mustafa Kargacı, Yargıtay'ın bozma ilamındaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirtti.

Duruşmada söz alan müştekiler, Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, mahkemenin ilk kararında direnmesini istedi.

Maktul Necat Akbal'ın ailesinin avukatı Abdullah Danışmaz, tasarlayarak kasten öldürmenin unsurlarının gerçekleştiğini belirtti.

Mahkeme heyetinin Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar vermesinin ardından tarafların savunmaları alındı.

Müşteki Bahattin Erdoğan'ın avukatlarından Osman Erusta, sanık Özke ve müvekkili arasında ticaretten kaynaklanan problemler olduğunu belirterek, "Sanık 12 adet mermi sıkmıştır. Tabancasında 1'i hazneye sürülmüş şekilde 7 mermi bulunmuştur. Bu 1 tabancayla olacak şey değildir. 17-18 tane merminin bir tabancada olması mümkün değil. Bu neyi gösteriyor? Tasarlamış. Çift şarjörü almış gelmiş. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılsın." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen sanık Özke, beraber ticaret yaptıkları müşteki Bahattin Erdoğan'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti.

Olay anına ait kamera görüntülerinin izlenmesini isteyen sanık Özke, "Bahattin bana 130 bin lira borç verdiğini söylüyor, borç falan vermedi. Kamera görüntüleri izlendiğinde benim şarjör değiştiremediğim görülecektir. Bilerek isteyerek yapmadım, pişmanım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özke'yi "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis ve 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2019'da sanık Tuncay Özke'nin Gaziosmanpaşa'daki bir kahvehanede müşteki Bahattin Erdoğan ve maktul Necat Akbal ile tartışmaya başladıkları kaydedilmişti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sanık Özke'nin kahvehanenin yakınındaki evine giderek silahını aldığı anlatılan iddianamede, sanığın olay yerine gelerek Bahattin Erdoğan ve Necat Akbal'ı vurduğu aktarılmıştı.

Akbal'ın öldüğü Erdoğan'ın yaralandığı olayın ardından yakalanan sanığın müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 29 Aralık 2021'de karara bağlanan davada sanık Tuncay Özke, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Temyiz başvurularını inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Özke'nin "tasarlama" suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunamadığı ve üst sınırdan fazla ceza verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin hükmünü bozmuştu.