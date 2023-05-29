Kahvehanede çıkan silahlı kavganın ardından kundaklama

Alacak nedeniyle çıkan ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane bugün, başında kask bulunan bir kişi tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda yaralanan olmadı. Polis, saldırının dünkü çatışmayla bağlantılı olabileceği şüphesiyle çalışma başlattı.

alacak nedeniyle çıkan ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane bugün, başında kask bulunan bir kişi tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda yaralanan olmadı. Polis, saldırının dünkü çatışmayla bağlantılı olabileceği şüphesiyle çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30'da Zafertepe Mahallesi 574. Sokakta meydana geldi. Dün akşam silahlı çatışmanın yaşandığı kahvehanenin önüne motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan iki kişiden biri elindeki molotof kokteyliyi içeriye fırlattı. Kahvehanede bulunan az sayıda müşteri panik içerisinde dışarı çıkarken, şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Kundaklama sonucu kahvehanede yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye görevlileri geldi. Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Dün akşam meydana gelen olayda aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, konuşmak için kahvehanede buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. İki grup da birbirlerine tabancalarla ateş ederken, olayda Abdulkadir Y. (24) başından, kardeşi Ali Y. ve 3 kişi daha vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanelerde sürdürülüyor.