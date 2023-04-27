KAHVEHANEDE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI BASKINDA 4 TUTUKLAMA

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki kahvehaneyi basarak husumetli oldukları Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Nisan saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Mert Davuthan Ç. (20) ve Caner K. (25), husumetli oldukları ileri sürülen Mustafa Er, Ali Ay (44), İbrahim Yılmaz (30), Mehmet Yavuz (21), Erkmen Akbulak (31) ve Yiğit Yavuz'un (29) bulunduğu kahvehaneye geldi. İki şüpheli, tabanca ile husumetlilerine peş peşe ateş etti. Olayda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Er, hayatını kaybetti, Ali Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Poliste 36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er, ertesi gün toprağa verildi.

Mert Davuthan Ç.'nin, husumetli olduğu grup tarafından kısa bir süre önce darbedildiği belirlendi. Mert Davuthan Ç.'nin yaşadığı olay sonrası şüphelileri öldürmek için plan yaptığı, daha sonra da kahvehaneye giderek silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mert Davuthan Ç. ve Caner K.'nin Selçuk ilçesine gittiğini, Kuşadası ilçesinde irtibat kurduğu organizatörler aracılığıyla da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. Polis, Mert Davuthan Ç. ve Caner K.'nin yanı sıra yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 6 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 4 tabanca, 31 fişek ve 1 kasatura ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü salıverildi, diğer 5 şüpheli ise işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mert Davuthan Ç., (20), Caner K., Şeyhmus A. ve Onur G. tutuklandı Cemil G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerinden Caner K.'ye ait otomobili, önceki gün gece evinin önünde kurşunladıkları belirlenip, suç aleti silahla yakalanıp, gözaltına alınan R.Ç.B. ve O.D.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)