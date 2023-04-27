Kahvehanede 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı baskında 4 tutuklama

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki kahvehaneyi basarak husumetli oldukları Mustafa Er'i (29) öldürüp, 5 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Nisan saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Mert Davuthan Ç. (20) ve Caner K. (25), husumetli oldukları ileri sürülen Mustafa Er, Ali Ay (44), İbrahim Yılmaz (30), Mehmet Yavuz (21), Erkmen Akbulak (31) ve Yiğit Yavuz'un (29) bulunduğu kahvehaneye geldi. İki şüpheli, tabanca ile husumetlilerine peş peşe ateş etti. Olayda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Er, hayatını kaybetti, Ali Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Poliste 36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er, ertesi gün toprağa verildi.

Öte yandan şüphelilerinden Caner K.'ye ait otomobili, önceki gün gece evinin önünde kurşunladıkları belirlenip, suç aleti silahla yakalanıp, gözaltına alınan R.Ç.B. ve O.D.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.