KAHVEHANE ÖNÜNDEKİ KALABALIĞA DALMA ANLARI KAMERADA

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde caddede hatalı park etmesi nedeniyle kazaya neden olan sürücüye halk tepki gösterdi. Sürücü ciple kaçmaya çalışırken kahvenin önündekilere çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden olurken, vatandaşları ezerek olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde İddiaya göre, R.G.?ye ait 54 SH 938 plakalı cip hatalı park yaparak yolu kapattı. Arkadan gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobilin sürücüsü korna çalarak yolun açılmasını istedi. Bir süre bekleyen araç sürücüsü otomobilin hareket etmediğini görünce sollamak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen 54 YF 772 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler hatalı park yaparak yolu kapatan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Tepkiler üzerine cip sürücüsü R.G. panikle aracını hareket ettirip, olay yerinden ayrılmak istediği sırada cadde üzerinde bulunan bir kahvehane önündekilerin arasına daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken, R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralananları hastanelere kaldırdı. Olay yerinden kaçan sürücü R.G. polis merkezine giderek teslim olurken, soruşturma başlatıldı.

KAHVEHANE ÖNÜNDEKİLERİ EZME ANI KAMERADA

Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanırken, kaza ise güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biranda hareketlenen cipin çevresindeki kalabalığı ezerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel