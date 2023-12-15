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Kahve Zinciri Şubesine Pompalı Tüfekle Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da bir kahve zinciri şubesine pompalı av tüfeği ile saldıran Oğuzhan Gökbayrak tutuklandı. Gökbayrak, ifadesinde saldırıyı bir anlık duygu çöküntüsüyle gerçekleştirdiğini söyledi.

ADANA'da kahve zinciri şubesine pompalı av tüfeğiyle ateş açıp, polis ekiplerince yakalanan Oğuzhan Gökbayrak (25), tutuklandı. Gökbayrak'ın evine yakın olduğu için bu şubeyi seçtiğini anlatığı ifadesinde, Bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım. Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim. Pişmanım dediği ortaya çıktı.

Olay, 13 Aralık günü saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Şüpheli Oğuzhan Gökbayrak, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanın camlarına ateş açtı. Panikleyen müşteriler masadaki eşyalarını bırakıp, kaçtı. Bu sırada şüpheli tetiğe bir kez daha bastı ancak silah tutukluk yaptı. Yerdeki boş fişekleri toplarken silahı dolduran Gökbayrak, iş yerine 2 kez daha ateş ettikten sonra silahını bırakıp, iş yerindeki sandalyelerden birine oturdu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'SADECE BİRKAÇ CAMI KIRMA AMACIM VARDI'

Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Oğuzhan Gökbayrak'ı saldırıda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunda evine yakın olduğu için bu şubeyi seçtiğini anlatan Gökbayrak, Bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım. Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim. Pişmanım dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'silahla tehdit' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Gökbayrak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelyalı Çukurova Aralık Olay Tutuklama Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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