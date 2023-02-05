'Kahve'nin yapışık parmakları operasyonla ayrıldı

ADANA'da güzellik uzmanı Fatoş Karaarslan'ın, yapışık parmak (sindaktili) hastası 2 aylık chihuahua cinsi 'Kahve' isimli köpeği, 30 dakika süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde güzellik uzmanı olarak çalışan Fatoş Karaarslan, yaklaşık iki ay önce henüz 10 günlük ve sağ ön ayak parmakları doğuştan yapışık olan chihuahua cinsi bir köpek sahiplendi. 'Kahve' ismini verdiği köpeğinin ayağındaki sağlık sorununu araştıran Karaarslan, bunun sindaktili (yapışık parmak) hastalığı olduğunu öğrendi. Veteriner kliniğine gigen Karaarslan, ameliyatla köpeğinin yapışık parmaklarının düzeltilebileceğini öğrendi ancak yaşı çok küçük olduğu için ameliyatı erteledi. Karaarslan, köpeği Kahve 2 aylık olduktan sonra tekrar Veteriner Hekim Mete Betin'in kliniğine geldi. Burada yapılan ameliyatla Kahve'nin sağ ayağındaki yapışık parmaklar birbirinden ayrıldı.

Fatoş Karaarslan ise köpeği Kahve'nin sağlığına kavuşacak olmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "Rahatsızlığının onu sahiplenmemde etkisi oldu. Henüz 10 günlüktü. O zaman çok küçük olduğu için ameliyat ettirmek istemedim. Büyüdüğünde ameliyatın daha rahat olabileceğini öğrendim. Bu rahatsızlık hareketlerini kısıtlıyordu, yürürken aksıyordu. Onun mutluluğu ve sağlığı için bu ameliyata karar verdik. Çok nadir de olsa bu tür durumlarla karşılaşılabiliyor" dedi.