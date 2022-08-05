KAHVE MAKİNESİNDEN SİKKE ÇIKTI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir kargo firmasında yapılan denetimlerde kahve makinesi içerisine gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıyan bin 73 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesinde denetim yaptı. Ekipler, şüpheli buldukları bir paket üzerinde inceleme yaptı. Paket içerisinde filtre kahve makinesine gizlenmiş bin 73 sikke ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı. Sikkelerin, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Osmanlı İmparatorluğu dönemine de ait olan sikkelerin ön ve arka yüzlerinde ise Arapça ve Osmanlıca yazıların padişah hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

SİKKELER İNCELENMEK İÇİN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda ele geçirilen toplam bin 73 sikkenin, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.