'Kahve' kamuflajı işe yaramadı; 72 kilo esrar ele geçirildi ADANA'da, durdurulan TIR'da 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. ADANA'da, durdurulan TIR'da 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü N.T. (46) tutuklanırken, narkotik köpeğinin koku almaması için uyuşturucu paketlerinin üzerine kahve yerleştirildiği belirlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki tekstil ürünü yüklü TIR'ı takibe aldı. Ekipler, çevresini sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. TIR şoförü N.T.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. 'Barbara'nın TIR'ın dorsesine tepki vermesiyle gerçekleştirilen detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi.Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunda, "Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel Narkotik Adana Güncel Haberler

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