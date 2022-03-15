KAHVALTI YAPARKEN ÜZERLERİNE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ - Haberler

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KAHVALTI YAPARKEN ÜZERLERİNE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, evlerinde kahvaltı yaparken üzerlerine çöken asma tavanın altında kalan Emine (60) ve eşi Ramazan (65) Erbil, yaralandı.

ADIYAMAN'da, evlerinde kahvaltı yaparken üzerlerine çöken asma tavanın altında kalan Emine (60) ve eşi Ramazan (65) Erbil, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kahvaltı yapan Emine ve Ramazan Erbil çiftinin üzerlerine asma tavan çöktü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, 1 saat süren çalışmanın ardından çifti yıkıntı altından çıkardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erbil çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evde inceleme başlatıldı.

KAHVALTI YAPARKEN ÜZERLERİNE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ

KAHVALTI YAPARKEN ÜZERLERİNE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ

KAHVALTI YAPARKEN ÜZERLERİNE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ

KAHVALTI YAPARKEN ÜZERLERİNE ASMA TAVAN ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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