Kahvaltı Fuarı Başkent'te Kapılarını Açtı

Başkentte 62 ilden 120 firmaya ev sahipliği yapan "Anadolu'dan Dünyaya Kahvaltı Fuarı", ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ankara Altınpark Fuar Merkezi'nde 7'ncisi düzenlenen fuarda, birçok yöresel kahvaltılık ürün ve çeşitleri gelen misafirlere tanıtılıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek kahvaltı fuarı olma özelliği taşıyan, coğrafi işaret almış 120 markaya ev sahipliği yapan fuar, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Birçok etkinliğin yer alacağı fuarda, 100 kişilik soğanlama yapımı ve yeme, acılı sucuk, acılı zeytin, bal ve reçel börek yeme ve zeytinyağı içme yarışmaları düzenlenecek.

Fuarın açılışına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışın ardından fuara gelen muhabirler arasında düzenlenen acılı sucuk yeme yarışması etkinliğe eğlence kattı.