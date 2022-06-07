Kahta Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahta Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

AA - İsmail Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Kahta Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince eğitim öğretim yılı içinde yapılan ürünler, yıl sonu sergisinde tanıtıldı.

Kahta HEM Müdürü Fahri Doğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yaptıkları çalışmalardan dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Yapılan açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Abdulkadir Ceran, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve katılmcılar stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Adıyaman Hisarcık Kahta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title