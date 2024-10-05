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Kahta'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahta'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Muhammed Umut Parlak, kazanın ardından hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Muhammed Umut Parlak'ın (17) kullandığı 34 GYV 562 plakalı motosiklet, N.C. idaresindeki 02 ABD 669 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

Trafik Kazaları Motosiklet Otomobil 3-sayfa Güncel Yaşam Kahta

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