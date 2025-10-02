Kahta'da Kasten Öldürme Suçundan Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.D. yakalandı. Jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaparken, R.D. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D'yi Kahta ilçesinde yakaladı.
R.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel