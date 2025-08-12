Kahta'da İş Makinesi Çarpan Çocuk Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş makinesinin çarptığı 5 yaşındaki Ahsen Altun, kaza sonrası hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından iş makinesinin operatörü gözaltına alındı.
Bayraktar Mahallesi'nde yol çalışması yapan E.D. (32) idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı esnada Ahsen Altun'a (5) çarptı.
Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Altun, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Altun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş makinesini kullanan E.D. gözaltına alındı.
