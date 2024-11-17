Kahta'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Sürücü M.A. ve diğer yolcular, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
M.A. (43) idaresindeki 34 EG 1674 plakalı hafif ticari araç, Kahta- Adıyaman kara yolu ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sıcak Gelişme:
Malatya'da trafik polislerine saman yüklü tır çarptı. Devrilen tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.