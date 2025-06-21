Kahta'da Göçük Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Alidam köyünde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 57 yaşındaki Abdurrahman Alan hayatını kaybetti. Göçük altında kalan Alan'ın cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alidam köyündeki tarlada su kuyusu açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Bu sırada bölgede bulunan Abdurrahman Alan (57) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda Alan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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