Kahta'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Haberler

Kahta'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Kahta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
KAHTA, ADIYAMAN (AA) - Kahta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
İlçe Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, öğrenciler ve gençler katıldı.
Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hafta boyunca, çeşitli etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.
AA / İsmail Kaya - Güncel