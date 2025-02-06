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Kahta'da Depremzedeler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Kahta'da Depremzedeler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Törene katılanlar dualar etti ve hayatını kaybedenlerin anısına selalar okundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Mustafa Kemal Caddesi'nde yıkılan bir binanın alanına kaymakamlık tarafından kurulan taziye çadırında saat 04.17'de anma etkinliği gerçekleştirildi.

Okunan seladan sonra İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından dualar okundu.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, protokol üyeleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar töre katılım sağladı.

Ayrıca Fatih Camide hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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