Kahta'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi - Haberler

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Kahta'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Kahta'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kahta Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmalara, 500 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, çocukların zeka anlamında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yarışları organize ettiklerini, çocukların hünerlerini sergilediğini belirtti.

Kaybedenin olmadığı yarışlarda bütün öğrencilerin oynayarak eğlendiğini dile getiren Başli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Proje Koordinatörü Fatih Kuzu ile danışman öğretmenlere teşekkür etti.

Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, dereceye girenlere ödül verdi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, gençlik, Kahta, Güncel, Haberler

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