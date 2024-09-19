Adıyaman Kahta'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı
Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen bir törenle kutlandı. Programda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Kahta Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Piyade Muhabere Yarbayı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Etkinlik ardından ilçe protokolü, şehitliği ziyaret etti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunuldu.
Etkinlikte Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Piyade Muhabere Yarbay Adem Çakar Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
İlçe protokolü daha sonra şehitliği ziyaret etti.