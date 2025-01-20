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Kahta'da 170 Çocuk Yarı Yıl Tatilinde Sünnet Edildi

Kahta'da 170 Çocuk Yarı Yıl Tatilinde Sünnet Edildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen geleneksel yarı yıl tatili sünnet şöleninde 170 çocuk, uzman doktorlar tarafından ücretsiz olarak sünnet edildi. Etkinlikte renkli süslemeler ve oyun alanları hazırlandı, çocuklara hediyeler verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 170 çocuk yarı yıl tatili dolayısıyla sünnet ettirildi.

Kahta Devlet Hastanesinde, toplu sünnet şöleni için genel cerrahi bölümünde 10 oda ve koridorlar çocuklar için süslendi, sünnet olacak çocuklara çeşitli oyun alanları hazırlandı.

Hastanenin Başhekimi Fedli Emre Kılıç, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen ikinci geleneksel yarıyıl tatili sünnet şöleninde 170 çocuk, uzman doktorlar tarafından ücretsiz olarak sünnet edildiğini söyledi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç da, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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