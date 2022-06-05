Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Haberler

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Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda, piknik yaparken mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla Su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda, piknik yaparken mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Kahta'da HES Barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü Mesire Alanı'nda piknik yapanlar, suyun yükselmeye başladığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 kişiyi bulundukları yerden halatlarla kurtardı. Kurtarılanlar ekiplere teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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