Kahta 02 Spor'a 1 Milyon Liralık Destek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükselen Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'a 1 milyon liralık bağış yapıldı.

Kahtalı iş insanı Sami Karabiber, İlçe Stadyumu'nda antrenman yapan Kahta 02 Spor'u ziyaret etti.

Karabiber, futbolculara ve yöneticilere Kahta halkına yaşattıkları sevinç için teşekkür ederek, "Kahta 02 Spor'un her zaman yanında olmamız gerekiyor. Ben daha önce de olduğu gibi sürekli takımın yanında durmaya gayret ediyorum. Benim gibi diğer iş insanlarının da destek çıkmasını bekliyoruz. Bu takım hepimizin." dedi.

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan ise bu güzel jestinden dolayı Sami Karabiber'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karabiber, 1 milyon liralık çeki kulüp yöneticilerine verdi.