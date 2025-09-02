Haberler

Kahranmaraş'ta Bıçaklı Salgın: Onur Toy Yaşamını Yitirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklanan 29 yaşındaki Onur Toy, hastanede hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtiliyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan husumetli olduğu F.G. (17) tarafından bıçaklanan Onur Toy (29), yaşamını yitirdi. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Toy, kaldırımda yürürken husumetlisi F.G. arkasından yaklaşarak bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Onur Toy, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda F.G., Toy'u bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Polislerin başlattığı çalışmada, F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.