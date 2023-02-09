Kahramanraş'ta enkaz altında kalan çocuk 68 saat sonra kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta depremde enkazın altında kalan bir çocuk 68 saat sonra çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta depremde enkazın altında kalan bir çocuk 68 saat sonra çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıyor. Endonezyalı kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan itfaiye ekipleri bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti. İtfaiye erleri, yaptıkları çalışmada, Yusuf Elmaruf isimli çocuğu 68 saat sonra yıkıntıların altından çıkarmayı başardı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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