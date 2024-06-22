Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin su kuyusu açılması vasiyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek

KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Törende, şehidin Afrika'da su kuyusu açılması vasiyetinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehit Mehmet Ali Horoz'un naaşı askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi.

Şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Helalliğin alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin kız kardeşi ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

5 kardeş olan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un naaşı askerlerin omuzlarında ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şehidin vasiyeti olan Afrika'da su kuyusu açacağını duyurdu.

Törene askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.