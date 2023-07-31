Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Komiser olan kardeşi depremde hayatını kaybeden şehit polis, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ - Afyonkarahisar'da trafik kazası sonrası yol güvenliği için önlem alırken bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı. memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesinde tır kazası sonrası yol güvenliği için güzergaha duba koymaya çalışan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), arkadan gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit oldu. Eşi polis memuru olan 1 çocuk babası Astsubay Kıdemli Çavuş Tatlı'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'ne getirildi. Burada şehit için cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında mahalle meydanına taşındı. Şehit Tatlı'nın öz geçmişi okunduktan sonra İlçe Müftüsü Süleyman Yavuz tarafından helalliğin alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası omuzlara alınan şehidin naaşı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşlerinden Hatay'da komiser olarak görev yapan Özkan Tatlı'nın da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ailesi ile birlikte hayatını kaybettiği öğrenildi.