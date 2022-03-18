Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar

ÇANAKKALE (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı dolayısıyla su altına dalış yaptı.

Ekibe bağlı 3 itfaiye personeli, Onikişubat ilçesinde bulunan ve "doğal akvaryum" olarak nitelendirilen Yeşilgöz'ün mesire alanında bir araya gelerek burada dalış için hazırlık yaptı.

Dalış kıyafetlerini giyen itfaiyeciler, su sıcaklığının 3 derece olduğu Yeşilgöz'de 25 metrelik obruğa tüplü dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

İtfaiye personeli Ali Gürbüz, AA muhabirine, Başkanlık olarak Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Zaferin 107. yılına farkındalık oluşturmak amacıyla tüplü dalış yaptıklarını anlatan Gürbüz, "Zaferin 107. yılı olması sebebiyle 'Çanakkale geçilmez.' diyoruz. Kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bir nebze de olsun bir Türk evladı olarak o duyguları yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

İtfaiye personeli Mehmet Akyol da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde büyük duygularla suyun altına daldıklarını ifade etti.

Suyun altında Türk bayrağı açmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Akyol "O günleri Allah bir daha bizlere yaşatmasın. Çanakkale kolay elde edilen bir savaş değildi." ifadesini kullandı.