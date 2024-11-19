Kahramanmaraşlı Depremzedeler TOKİ'den Konut Talep Ediyor

Kahramanmaraşlı depremzedeler, yıkılan evlerinin TOKİ tarafından inşa edilmesini istiyor

Kahramanmaraş'ta yıkılan evleri rezerv alanı dışında kalan depremzedeler, yıkılan evlerini müteahhitler değil de TOKİ tarafından inşa edilmesini istiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen hak sahibi bir grup vatandaş, ağır hasar alarak yıkılan iki apartmanın rezerv alana dahil edilmesini talep etti. Depremzedeler, binalarının yerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden konut inşa edilmesi gerektiğini belirterek yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Volkan ve Şerbetçioğlu apartmanları ağır hasar aldı. Alanda yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sonrası rezerv alanı olarak belirlenen bölgede inşaat çalışmalarına başlandı. Yetkililerden taleplerine yanıt bekleyen grup, hem barınma sorunlarının çözülmesi hem de haklarının korunması adına harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin biran önce giderilmesi için çağrıda bulunurken, rezerv alanlarda yeni konutların yapılmasının, mağduriyetlerini gidermenin en etkili çözümü olacağını belirtiyor.

Depremzede Gökhan Dökücü, "Yıkılan Volkan apartman sakiniyim mevcut mahalledeki bütün alanlar rezerv alana alındı ama bu iki apartman alanı rezerve dahil edilmedi. Biz bina mağdurları olarak buranın da rezerve alınmasını istiyoruz buradaki inşaat çalışmaları sırasında yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Depremzedelerden biri, "Evlerimiz yerle bir oldu, burada yeni bir yaşam kurmamız için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. TOKİ'nin bu alana müdahil olmasını istiyoruz" dedi.