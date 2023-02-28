Kahramanmaraşlı depremzede: Rüzgarda ağaçlar nasıl sallanırsa biz de öyle sallandık

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde evi yıkılınca getirildiği Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirilen Ahmet Fırtına (72), "Rüzgar estiğinde ağaçlar nasıl sallanırsa biz de o şekilde sallandık.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde evi yıkılınca getirildiği Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirilen Ahmet Fırtına (72), "Rüzgar estiğinde ağaçlar nasıl sallanırsa biz de o şekilde sallandık. Binanın içindeki alçı, kartonpiyer hepsi döküldü. Korkunç bir olay yaşadık" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından çok sayıda depremzede Kayseri'ye getirildi. Depremzedelerin büyük bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirildi. Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Ahmet Fırtına, "Saat 04.17'ydi, deprem bizi uyurken yakaladı. Oturduğumuz bina 9 katlıydı. Biz apartmanın 7'nci katında oturuyorduk. Rüzgar estiğinde ağaçlar nasıl sallanırsa biz de o şekilde sallandık. Binanın içindeki alçı, kartonpiyer, hepsi döküldü. Korkunç bir olay yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın, kıyamet koptu diyebilirim. O an kendimizi dışarı atmanın yollarını aradık. Eşimin dizinde sorun vardı. O korkuyla nasıl indiğini anlayamadık. Binamız ayakta ama 'ağır hasar raporu' vermişler" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten bir başka depremzede Adnan Uçar (60) ise, "Depremde rezil olduk. Allah kimseye yaşatmasın. Evim tek katlıydı ve yıkıldı. Ağır hasar raporu vermişler. Oturulacak halde değil. Geri döneceğim ve çadır kuracağım. Karaciğer nakli oldum. Kalabalıkta yapamıyorum. Kayseri'ye kendi imkanlarımızla geldik. Burada insanları gördüğüm zaman üzülüyorum. Döndüğüm zaman hayatıma devam edeceğim. Hayvanlarımı sattım ama yine alacağım. Hayat devam ediyor. Kahramanmaraş'ta amcamın oğlunu kaybettim. İnsanlar birlik beraberliklerini bozmasınlar. Birbirlerine sımsıkı sarılsınlar. Birbirlerine güvensinler" dedi.