Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti Kahramanmaraş'taki depremin ardından Kayseri'de eğitimini sürdüren bir öğrenci, Kahramanmaraş Koordinatör Valisi olarak da çalışan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

KAYSERİ - Kahramanmaraş'taki depremin ardından Kayseri'de eğitimini sürdüren bir öğrenci, Kahramanmaraş Koordinatör Valisi olarak da çalışan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri Lisesi'ndeki programına katıldı. Burada öğretmenlerle görüşen Vali Çiçek'i gören Kahramanmaraşlı depremzede bir kız öğrenci, yanına geldi. Kahramanmaraş'ta koordinatör Valisi olarak çalışan ve yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Vali Çiçek'e teşekkür eden öğrenci, "Elini öpeyim. İyi ki geldiniz. Okulumdan memnunum. Sizin yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Bize çok faydanız oldu" dedi.

Vali Çiçek de, kendisini burada görmenin güzel olduğunu söyleyerek, öğrenciyle sohbet etti.