Kahramanmaraşlı Depremzede, Kılıçdaroğlu'na Konteyner ve Prefabrik Evlerin Fiyatlarının Artmasından Şikayet Etti: "Kendi Parası ile Konteynerde Bile...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kahramanmaraş Ekinözü’nde dinlediği depremzede; konteyner ve prefabrik evlerin fiyatlarının arttığından şikayet etti, “İnsanlar burada kendi parası ile konteynerde bile kazıklanıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş Ekinözü'nde dinlediği depremzede; konteyner ve prefabrik evlerin fiyatlarının arttığından şikayet etti, "İnsanlar burada kendi parası ile konteynerde bile kazıklanıyor" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesinde depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na; "80 tane evimiz yıkıldı burada" dedi. Vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine, "Can kaybımız yok çok şükür" dedi.

Bir başka vatandaş ise CHP Lideri'ne; "Özellikle bizim bu deprem bölgelerinde, normalde bir konteyner 70 lirayken şu an 100 lira. Prefabrik ev 350 lirayken (350 bin lirayken), şu an 1 milyon lira. İnsanlar burada kendi parası ile konteynerde bile kazıklanıyor" bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu, daha sora; Atatürkçü Düşünce Derneği Şanlıurfa Şubesi'nin Ekinözü'nde kurduğu yardım birimini ziyaret etti. Bir gönüllü burada Kılıçdaroğlu'na; "Depremin ilk gününden beri Maraş'taydık, 20 gün orada hizmet verdik, ADD olarak. 10 gündür de burada hizmet veriyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz" dedi. ADD gönüllüsü, Kılıçdaroğlu'ndan bulundukları yere su gönderilmesini istedi.