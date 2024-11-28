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Kahramanmaraşlı depremzede: "Hayalimizdeki bir ev, böyle bir ev alamazdık"

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Kahramanmaraşlı depremzede: "Hayalimizdeki bir ev, böyle bir ev alamazdık" Kahramanmaraş'ta Baykar Deprem Konutları tamamlandı: 303 aile yeni evlerine kavuşuyor Kahramanmaraş'ta Baykar tarafından yapılan ve teslim edilen deprem konutuna yerleşen vatandaş, "Hayalimizdeki bir ev ve böyle bir...

Kahramanmaraşlı depremzede: "Hayalimizdeki bir ev, böyle bir ev alamazdık"

Kahramanmaraş'ta Baykar Deprem Konutları tamamlandı: 303 aile yeni evlerine kavuşuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Baykar tarafından yapılan ve teslim edilen deprem konutuna yerleşen vatandaş, "Hayalimizdeki bir ev ve böyle bir ev alamazdık" dedi.

Depremin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş'ta Baykar tarafından inşa edilen 303 konut, sahiplerini bulmaya başladı. Yeni evlerini teslim alan bir çift, heyecanla temizlik yaparak yerleşim hazırlıklarına başladı.

Kısa sürede taşınacaklarını ifade eden çift, mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu ev bizim için yeni bir başlangıç oldu. Bundan iyisi Şam'da kayısı" dedi.

Modern ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken konutlar, depremzedelerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını sağlıyor. Bölgedeki bu önemli proje, depremzedelere umut olmaya devam ediyor.

Fatih ve Gülay Kahveci çifti, teslim aldıkları Baykar konutlarındaki evde temizlik yapıyor. Kısa sürede taşınacaklarını söyleyen çift Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Gülay Kahveci, "Ben çok umutsuzdum orta hasarlıydı evimiz hak sahipliğini takip ediyorduk ve sonradan bize de ev çıktığını öğrendim. Çok sevindim, hüzünlendim bir an önce evimize gelmek istiyorum abonelerimizi aldık ve şuan temizlik yapıyoruz. Allah razı olsun devletimizi başımızdan eksik etmesin cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin" dedi.

Fatih Kahveci ise, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun depremzedeleri ev sahibi yapıyor. Selçuk Bayraktar'dan da Allah razı olsun bugün de evimize geldik aboneleri aldık temizlik yapıyoruz. Evimiz çok güzel bundan iyisi Şam'da kaysı mı derler öyle. Hayalimizdeki bir ev ve böyle bir ev alamazdık" dedi.

Kahramanmaraşlı depremzede:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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