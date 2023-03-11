Kahramanmaraşlı 3 çocuk annesi depremde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkoğlu ilçesinden yakınlarıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelen 3 çocuk annesi Ayşe Orçan, kayınbiraderinin evinde yaşamını sürdürüyor.

Ayşe Orçan, eşi ve çocukları, 6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken yakalandı.

Hasar gören evlerinden çıkan Ayşe Orçan, eşi Adil Orçan'ı memleketinde bırakarak kızları Fatma, Zehra ve Hatice, kayınpederi Mustafa ve kayınvalidesi Fatma Orçan'la Bozüyük'e gelerek kayınbiraderi Tarık Orçan'ın evine yerleşti. Ailenin ihtiyaçları Bozüyük Kaymakamlığı, Bozüyük Güneş Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor.

Çocuklarını okula yazdıran anne, deprem yaralarının sarılmasının ardından Kahramanmaraş'a dönmeyi planlıyor.

"Evimizin önünde ahır vardı, yerle bir olmuştu"

Yaşadıklarını AA muhabirine gözyaşları içinde anlatan Ayşe Orçan, o gece önce çok şiddetli bir gürültü duyduklarını, ortanca kızıyla uyandıktan sonra evlerinin sallanmaya başladığını söyledi.

Daha sonra eşini uyandırdığını belirten Orçan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımı yanıma aldım ve dua etmeye başladık. Sarsıntının geçmesini bekledik, yavaşlayınca çocuklarımla dışarı çıktım. Eşime baktım çünkü eşimden ses gelmiyordu. Evimizin önünde ahır vardı, yerle bir olmuştu. Görümcelerimle aynı mahallede yaşıyorduk, onlar geldi. Arabaya bindik. Dışarı çıktığımızda eşim, komşumuzun oğlu 'Annem ve babam göçük altında kaldı, kurtarın' deyince, onları kurtarmaya gitmiş. Çocuğun feryadını duyunca bizi unutuyor o anda. Madenci olduğu için enkazdan komşularımızı kurtarmış. Çok zordu. Sanki küçük bir kıyametti."

Evlerinin hasar gördüğünü aktaran Orçan, maden işçisi olan eşinin Kahramanmaraş'ta kaldığını söyledi.

Orçan, "Kimse memleketini bırakmak istemez. Çocuklarımın geleceği ve yaşadıklarını unutmaları için Bozüyük'e geldik." dedi.

Kayınpeder Mustafa Orçan da eşiyle sabah namazına kalktıkları sırada sarsıntıyı hissedip dışarı çıktıklarını belirtti.

O sırada havanın karlı ve fırtınalı olduğunu dile getiren Orçan, "Oğlumu ve kızımı aradık, iyi olduklarını öğrendik. Küçük oğlum bizi buraya getirdi. Normal hayata dönüldüğünde köyüme gitmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Depremden önce Kahramanmaraş'a gidecekti, bilet bulamadı arkadaşının aracı arızalandı

Bozüyük'te orman işçisi olarak çalışan Tarık Orçan, anne ve babası ile kardeşlerini ziyaret etmek için depremden bir hafta önce memleketine gitmeyi planladığını aktardı.

Orçan, "Ne otobüslerde ne de uçakta yer bulabildim. Cuma günü yola çıkacaktık arkadaşımla ama arabası arızalandı, gidemedik. Deprem sabahı babam aradı, 'Burada deprem oldu' dedi. Ağabeyimi aradım açmadı. Ağabeyim madenci olduğu için komşularını enkazdan çıkarmaya uğraşıyormuş cevap verememiş, sonra döndü. Babamları almaya gittiğim zaman yollar çökmüştü, evler yıkılmıştı." diye konuştu.

Bozüyük Güneş Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu ise depremde büyük üzüntü yaşadıklarını kaydederek, şunları anlattı:

"Gelen depremzedeler için evler ayarlamaya ve içinde olması gereken eşyaları tedarik etmeye başladık. Hem onlar hem de bizler sınavdaydık. Onlar orada kendi hayatlarının sınavını verirken biz de nasıl misafir edebilirsin sınavını veriyorduk. Onlar için en güzelini yapacağız. Ailelerimizle devamlı irtibat halindeyiz."