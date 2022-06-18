Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 55 adayı sınava yetiştirdi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 55 adayı sınava yetiştirdi

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına polis yetişti.

Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına polis yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte YKS'ye giriş sınavına geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için seferber oldu.

Polis, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen adaylardan bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi, bazılarına ise kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.

Sınava yetişemeyecek durumda olan 55 adayı okullarına ulaştıran polis, okul çevrelerinde devam eden 12 inşaat çalışmasını durdurup, müzik yayını ve korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.

Sınav başlamadan 20 dakika önce kimliğini unuttuğunu fark eden Simge Üveyik, polis ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Burada geçici kimlik belgesi çıkarılan Üveyik, ekip aracıyla sınava gireceği Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokuluna ulaştırıldı.???????

Adaylar, kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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