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Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi İlk Karını Aldı

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi İlk Karını Aldı
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Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Yedikuyular bölgesinde hava sıcaklığı -4 derece kent merkezinde ise 5 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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