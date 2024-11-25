Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi İlk Karını Aldı

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla kayak merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaza büründü.

Yedikuyular bölgesinde hava sıcaklığı -4 derece kent merkezinde ise 5 derece ölçüldü.