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Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Organize Suç Örgütüne Operasyon: 21 Gözaltı

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Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te organize suç örgütü içerisinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile toz, tablet ve sıvı olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kahramanmaraş Gaziantep Güvenlik Politika Güncel Haberler

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