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Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde ve Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz yönde etkileyerek tarım arazilerine zarar verdi.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Nurhak ve Onikişubat ilçelerinin yüksek kesimlerine sağanak ve dolu yağdı.

Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin beyaz bir örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikintiler oluşturdu.

Belediye ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde de sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Dolu, kırsal Elif, Hisar, Hasanoğlu ile Sarıtepe mahallelerindeki tarım arazilerine zarar verdi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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