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Kahramanmaraş ve çevresindeki doğal güzellikler serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi

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Kahramanmaraş ve çevre illerde sıcaktan bunalanlar, Onikişubat ilçesindeki Fırnız Çayı ve Yeşilgöz Gölü'nü mesken tuttu. Fırnız Çayı üzerindeki piknik alanları ve turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü, serinlemek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş ve çevre illerde sıcaktan bunalanlar, Onikişubat ilçesindeki Fırnız Çayı ve Yeşilgöz Gölü'nü mesken tutu.

Tekir Mahallesi'nde 11 kilometre boyunca uzanan Fırnız Çayı üzerindeki kameriyeli piknik alanları ve kentin doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü çevresi, sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Kayseri, Gaziantep, Kilis, ve Osmaniye başta olmak üzere çeşitli illerden gelenler, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı yakalarken piknik yaparak zaman geçiriyor.

Gaziantep'ten ailesiyle birlikte Fırnız Çayı'na gelen Yalçın Akçakoyunlu, AA muhabirine, bunaltıcı sıcaklardan kaçtıklarını, serin yerde vakit geçirmek istedikleri için buraya geldiklerini belirtti.

Tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan Akçakoyunlu, "Gaziantep'ten ailemizle birlikte hem piknik yapmaya hem de serinlemeye geldik. Yoğun ve bunaltıcı bir sıcaklık var. Serin yerleri arıyoruz ve Fırnız'a geldik. Havası güzel, temiz. Bizim gibi düşünen herkes buraya gelmiş, burası çok kalabalık olmuş." diye konuştu.

Zeynep Akçakoyunlu da tavsiye üzerine bölgeye geldiklerini, serin ve doğayla iç içe bir ortamda ailesiyle birlikte vakit geçirmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

"Fırnız, hafta sonları 5 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor"

Bölgede işletmecilik yapan İslam Yiğit Gürocak da Fırnız Çayı'nın Kahramanmaraş ve çevre illerin nefes alma noktası olduğuna işaret etti.

Fırnız Çayı'nın kent merkezine 35 kilometre mesafede olduğunu hatırlatan Gürocak, şunları kaydetti:

"Hafta sonları bu bölgeye en az 5 bin ziyaretçimiz gelir ve günlerini burada geçirir. Çay üzerinde ara ara işletilen mesire alanları var. Buraya gelen ziyaretçilerimiz restoran ve kafe hizmeti alabiliyor. Gaziantep, Kilis ve Osmaniye gibi illerden vatandaşlarımız akın akın buraya geliyorlar. Fırnız, serinlemek isteyen, güzel zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız için Kahramanmaraş'ın gözbebeği konumunda. Doğasıyla, yeşiliyle ve buz gibi suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Buradan ayrılmak istemeyen vatandaşlarımıza kamp imkanı da sunarak onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz."

Turkuaz renkli göle ziyaretçi akını

Kayseri'den turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü'ne gelen Emin Öztürk, "İnsan, kent merkezinde sıcak hava nedeniyle serin ve piknik yapacak yerler arıyor. Çünkü bu yaz çok sıcak seyrediyor. Daha önce burayı duymuştuk. Kahramanmaraş'taki tüm piknik yerleri kalabalık. Bunaltıcı sıcaklarda insanlar serin yerler arıyor. Kahramanmaraş'ın mesire alanları bakımından çok müsait bir yer olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'ten gelen Mesut Afat, "Çocuklar serinlesin, nefes alsın diye Yeşilgöz'e geldik. Su çok soğuk, ortam serin ve doğası çok güzel. Gaziantep bölgesi biraz daha bunaltıcı olduğu için bu tarz yerlere gelmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Onikişubat Çay Doğa Yaşam Güncel Haberler

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