Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Sıcak Hava 42 Dereceyi Buldu

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Sıcak Hava 42 Dereceyi Buldu
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Kahramanmaraş ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava, termometreleri 42 dereceye çıkardı. Vatandaşlar serinlemek için park, havuz ve gölge alanlara yöneldi. Sıcak havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge alanları tercih etti.

Bazı vatandaşlar, yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Adıyaman

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Adıyaman'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle kent sakinleri, serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelikleri tercih etti.

Bazı çocuklar, Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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