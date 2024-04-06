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Kahramanmaraş Valisi Mükürrem Ünlüer, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutladı

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Kahramanmaraş Valisi Mükürrem Ünlüer, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ünlüer, mesajında, Anadolu Ajansının işgal güçleri ve yerli işbirlikçilerinin Milli Mücadele'yi sekteye uğratmalarını engellemek adına 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

Ajansın, Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla kurulduğunu ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Kurulduğu dönemde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Kuruluşunun 104. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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