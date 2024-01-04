Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Vali Ünlüer, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarını oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğraflarını seçen Vali Ünlüer, fotoğraflar arasında seçim yapmakta çok zorlandığını belirterek, "Çok emek verilmiş fotoğraflar bizleri tekrar o günlere götürdü. Hepsi birbirinden güzel. Özellikle de acıları yansıtan fotoğrafları görünce insanın duygulanmaması mümkün değil. Bunlar gelecek nesillere kalacak önemli anılar. Dünya bu gerçekleri görsün diye çekilmiş fotoğraflar. Böyle acılar bir daha yaşanmasın inşallah." diye konuştu.