Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile Necip Fazıl Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Burada sağlık çalışanları, hasta ve yakınlarına karanfil veren Coşkun, bayramlarını kutladı, hastalara şifa diledi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret ederek personelle bayramlaşan Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, ardından Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu polis uygulama noktasına geçerek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma komutanlıklarını ziyaret ederek, personelle bayramlaşan Coşkun, beraberindekilerle gazilere bayram ziyaretinde bulundu.