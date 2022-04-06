Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
AA - İzzet Mazı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Coşkun, mesajında, AA'nın ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevini yürüttüğünü aktırdı.
Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Coşkun, özverili hizmetler gerçekleştiren AA çalışanlarına başarılar diledi.
AA / İzzet Mazı - Güncel