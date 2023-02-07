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Kahramanmaraş toptancılar çarşısı yerle bir oldu

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Kahramanmaraş toptancılar çarşısı yerle bir olduKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası toptancılar, meyve ve sebze hali tamamen çöktü.

Kahramanmaraş toptancılar çarşısı yerle bir oldu

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası toptancılar, meyve ve sebze hali tamamen çöktü.

Merkez üssü Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem ve Elbistan'da 7.5'lik depremlerin ardından Onikişubat ilçesinde bulunan toptancılar çarşısı tamamen çöktü. Bölgedeki marketlere tedarik sağlayan toptancılar ile meyve ve sebze hali ile mahrukatçıların bulunduğu odun ambarları da aynı şekilde depremden etkilendi. Deprem sonrası bina yıkılırken ürünler, meyve sebzeler ve içecekler etrafa saçıldı. Bazı binalar yangının etkisiyle yandı. Hem dron hem de aktüel kamera ile görüntülenen görüntülerde bölge adeta savaş alanına döndü. Ekiplerin bölgede inceleme başlatacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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