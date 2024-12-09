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Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 26 Ton Su Yardımı Gönderildi

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 26 Ton Su Yardımı Gönderildi
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Kahramanmaraş'ta hayırsever bir iş insanı tarafından temin edilen 26 ton su, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Suriye'deki yeni gelişmeler sonrası yapılan bu yardımın önemine dikkat çekildi.

Kahramanmaraş'ta bir hayırsever tarafından temin edilen 26 ton su, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında, Kahramanmaraş'ta su ticareti yapan bir iş insanı, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şubesi aracılığıyla Halep, Hama, Humus ve Şam kentlerine ulaştırılmak üzere 26 ton su gönderdi.

İhh İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Yusuf Bülbül, AA muhabirine, Suriye'nin yeni bir başlangıç yapacağını ve İHH olarak yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Suriye'de Baas rejimi ve Esed rejiminin sona ermesinin ardından Suriyelilerin tekrar topraklarına döneceklerini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'tan Halep, Hama, Humus ve Şam gibi kentlere 1 tır dolusu su göndermek için bir çalışma yaptık. Aracımız şuanda doldu. Bu suyu ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Suriye'nin özgürleşmesi yönünden büyük bir adım atıldı. Çok sıkıntılı bir süreç sona erecek inşallah. Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizde topraklarına tekrar dönecek inşallah. İHH olarak bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek sadece su değil un, gıda ve giyecek gibi insani yardım malzemelerini temin edip ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. Bugün 1 tır dolusu suyu bize bağışlayan Mustafa Saylak'a teşekkür ediyorum."

Hayırsever iş insanı Mustafa Saylak da Esed rejiminin devrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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