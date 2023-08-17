KAHRAMANMARAŞ'TAN ŞANLIURFA'YA GİDİP, DOLANDIRICILARA 750 BİN TL VERDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta oturan O.K., telefonla kendisini arayıp kamu görevi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. O.K.?nin Şanlıurfa'ya gidip 750 bin TL değerinde para ve altını teslim ettiği 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta oturan O.K.?yi telefonla arayan kişiler, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütlerine finansman sağladığını söyleyerek korkutup para istedi. O.K., Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya gelerek burada tanımadığı kişilere 58 bin 400 TL para, 52 Cumhuriyet altını, 29 gram altın, 3 çeyrek altın olmak üzere toplam 750 bin TL değerinde nakit ve ziynet eşyasını teslim etti. Bütün birikmişini dolandırıcılara veren O.K., şüphelilere bir daha telefonla ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri tespit edip, içinde bulundukları aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçta yapılan aramada, O.K.?den aldıkları para ve altınlar ile ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu el geçirildi. Şüpheliler K.Ç., S.A. ve R.Ç. gözaltına alındı. Ele geçirilen altın ve paralar sahibine teslim edilirken, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)