Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 7 Saat 21 Dakikada Yamaç Paraşütüyle Uçuş

Kahramanmaraş'tan yamaç paraşütüyle 7 saat 21 dakikada 238 kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'ya indiğini belirten 46 yaşındaki Yılmaz Cansarı, şimdiki hedefini "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Harran'daki ünlü kubbeler olarak belirledi.

Akaryakıt istasyonlarının teknik kurulumunu yapan ekstrem spor tutkunu Cansarı, AA muhabirine açıklamasında uçuştan önce hava koşullarını çok iyi bilmek zorunda olduklarını söyledi.

Belirli bir irtifadan sonra hava akımının güçlü olduğunu aktaran Cansarı, gündelik koşulların ve termal aktivitelerin paraşütçüler için önemli olduğunu dile getirdi.

Özellikle uzun mesafe uçuştan önce yeme ve içme dengesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Cansarı, "Gece saat 23.00'den sonra sıvı tüketmiyoruz. Sabah kalktığımda da böyle hafif bir kahvaltı yaptım. Ondan sonra yanıma hurma aldım." dedi.

Cansarı, Kahramanmaraş Narlı'daki Kardelen Tepesi'nde hazırlıklar kapsamında paraşütün kanadını, kaskını ve yeleğini kontrol ettiğini anlattı.

Havalandıktan sonra Yavuzeli istikametinden Şanlıurfa'ya doğru yöneldiğini belirten Cansarı, Fırat Nehri'nin üzerinden 2 bin 500 metre, Halfeti'de ise 4 bin 200 metreye kadar çıktığını kaydetti.

Yol boyunca çeşitli doğa ve şehir manzaralarını kaydettiğini ifade eden Cansarı, şöyle devam etti:

"Orada termal dediğimiz aktiviteler var. Onları dönerek irtifa kazanıyoruz. Yani bildiğiniz kartal gibi, şahin gibi, leylek gibi kanat çırpmadan yükseldik. Biz de onları aslında taklit ediyoruz. Yukarıdan bakmakla aşağıda olmak çok farklı bir olay. Viranşehir'i geçince de yolun sağında boşluğa iniş planı yaptım. Daha sonra inişimi gerçekleştirdim. Viranşehirli birçok kişi yanımıza gelerek, 'Nereden geldiniz, nasıl geldiniz, motorunuz var mı?' şeklinde sorular yöneltti. Çünkü inanamıyorlar, inandıramıyorsun. Motor yok, bir bez parçasıyla insanın 7 saat uçması onlara mantıklı gelmiyordu."

Yol boyunca hurma tüketti

Cansarı, Viranşehir'de tarlaya indikten sonra halkın kendisini çok sıcak karşıladığını anlattı.

Uçuşların kalabalık olduğunda daha keyifli olduğunu dile getiren Cansarı, "Enerjimin düşmemesi için Fırat'ın üstündeyken, Urfa ile Viranşehir'e yaklaşırken olmak üzere 3 hurma yedim. Video çekmek için eldiveni çıkarttım. Harran Ovası'nı çekmeye başladım. O anda elim donmaya başladı. Aşağıda 50 derece Urfa'nın sıcaklığı var, ben ise -5 derecedeyim." diye konuştu.

Cansarı, ekstrem sporların kendisini mutlu ettiğini, adrenalini olan etkinliklere çok meyilli olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da yaşayan kardeşini havadayken arayıp, Viranşehir'e çağırdığını aktaran Cansarı, "Kardeşimle oradan gittik, ciğerimizi yedik. Bundan sonraki hedefim Göbeklitepe ile Harran'daki ünlü kubbelere paraşütle inmek. Kahramanmaraş'tan alacağım şoklanmış dondurmaları da beni karşılayanlara ikram etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.