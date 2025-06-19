Kahramanmaraş'tan AFAD'a: 'ŞubAAt' Arama Kurtarma Köpeği Sahiplenildi

Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş muhabirleri tarafından barınaktan sahiplenilen "ŞubAAt" isimli köpek, arama kurtarma eğitimi için AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA Kahramanmaraş muhabirleri, bir ay önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ofis bahçesinde bakılmak üzere köpek sahiplendi.

6 Şubat depremleri ve Anadolu Ajansını temsil etmesi amacıyla "ŞubAAt" ismi verilen Belçika Malinois cinsi köpeği gören AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, köpeğe arama kurtarma eğitimi verilmesi talebinde bulundu.

Eğitmenlerin kontrolden geçirdiği "ŞubAAt"ın sağlıklı ve anatomik yapısının arama kurtarma faaliyetlerine elverişli olduğunun belirlenmesi üzerine köpek AFAD'a teslim edildi.

"ŞubAAt"ın, alacağı eğitimlerin ardından yaşanabilecek afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreçteki katkılarından dolayı ziyaret ettiği AA ofisinde "ŞubAAt" ile tanıştığını anlattı.

Eğitimi bir yıl sürecek

Yaptıkları görüşmelerin ardından köpeği teslim aldıklarını belirten Temur, şunları kaydetti:

"Şu an için köpeğimiz yapılan ilk testleri başarıyla geçti. Yakında kendisine eğitim vermeye başlayacağız. ŞubAAt'ın, eğitimini aldıktan sonra deprem, sel, çığ gibi kayıp aramaları gerektiren acil durumlarda önemli rol almasını bekliyoruz.

Son bir yılda eğitimini başarıyla tamamlayan iki köpeğimizi arama kurtarma köpek timine dahil ettik. Köpeklere itaat, koku alma, duyu hassasiyeti, yeteneklerine göre iz sürme, alan tarama, enkazda arama kurtarma gibi bir yıl süren eğitim veriliyor. Zorlu eğitimlerden sonra da sınava tabi tutuluyor ve bu sınavda başarılı olan köpeklerimiz de müdürlüğümüz bünyesindeki köpekli arama kurtarma timinde görev alıyor."

AFAD Köpekli Arama Ekip Amiri Haydar Başpınar da "ŞubAAt"ın ekiplerine dahil olmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

İlk testi başarıyla geçen köpekle kısa zamanda eğitimlere başlayacaklarını vurgulayan Başpınar, "ŞubAAt"tan umutlu olduklarını ve eğitimleri de başarıyla geçeceğine inandığını dile getirdi.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ise Kahramanmaraş'taki ofisin çalışma ortamına uygun olarak yaklaşık 1 ay önce sahiplendikleri "ŞubAAt" için AFAD'dan gelen talebi değerlendirdiklerini söyledi.

Yapılan görüşmeler sonunda "ŞubAAt"ın arama kurtarmalarda kullanılması konusunda karar kıldıklarını ifade eden Kocalar, köpeğin elde edeceği başarının kendilerini de mutlu edeceğini aktardı.

Hayvan sahibi olmak isteyenlere davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selehattin Uğur da sokağa terk edilen her köpeğin farklı bir hikayesi olduğunu kaydetti.

"ŞubAAt"ın hikayesinin ise gelecekte kahramanlığa dönüşmesini umut ettiklerine değinen Uğur, "Bu örnek bir olay. Çünkü yaşanan bu gelişme hem sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva sunmanın önemini hem de sahiplendirmenin ne denli anlamlı sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor. Sahipsiz canlara yuva olarak hem onların yaşamlarına dokunuyor hem de sokaklarda başıboş gezen sahipsiz hayvan sorununa kalıcı çözümler üretiyoruz. Bu noktada hayvan sahiplenmek isteyen herkesi barınağımıza bekliyoruz." diye konuştu.